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アクションフィギュア 読売ザジャイアンツ 2006年野球プレーヤーコレクション
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商品の詳細
ジャンルアスリート：野球2006年、ジャイアンツ優勝記念品のフィギュアです。読売ジャイアンツ2006野球選手コレクション。箱付き。
商品の説明
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