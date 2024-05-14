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クレイバースト　1BOX分

Hstoop

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クレイバースト　1BOX分
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商品の詳細

ポケモンカード　ポケカ
スカーレット\u0026バイオレット
クレイバースト　1BOX分
30パック　新品未開封

複数のコンビニと家電量販店で購入した1BOX分(30パック)

BOXの封入率とは異なるのでご理解のほどよろしくお願いいたします。
中身での評価はお控え下さい。
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ボックスパックシングル···パック

種類···ポケモンカード(ポケカ)

購入時の金額¥5400

ボックスパックシングル···パック

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商品の説明

クレイバースト　1box分
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クレイバースト 1Box分 | www.cbcbiogard.fr
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