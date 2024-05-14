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クレイバースト 1BOX分
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商品の詳細
ポケモンカード ポケカ
スカーレット\u0026バイオレット
クレイバースト 1BOX分
30パック 新品未開封
複数のコンビニと家電量販店で購入した1BOX分(30パック)
BOXの封入率とは異なるのでご理解のほどよろしくお願いいたします。
中身での評価はお控え下さい。
箱を付けてお送りします。
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#リーリエの全力
ボックスパックシングル···パック
種類···ポケモンカード(ポケカ)
購入時の金額¥5400
ボックスパックシングル···パック
種類···ポケモンカード(ポケカ)
スカーレット\u0026バイオレット
クレイバースト 1BOX分
30パック 新品未開封
複数のコンビニと家電量販店で購入した1BOX分(30パック)
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商品の説明
クレイバースト 1box分
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