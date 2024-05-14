博衣こより 誕生日記念 2023 数量限定ver - キャラクターグッズ

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博衣こより 誕生日記念 2023 数量限定ver

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博衣こより 誕生日記念 2023 数量限定ver
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商品の詳細

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◇誕生日記念フルセット数量限定ver.
〈商品説明〉
　博衣こよりの誕生日を記念した数量限定のフルセット商品です。

◇記念グッズ
・キャンバスアート
　イラスト：北田藻

・助手くん証明書
　イラスト：北田藻

・ラバーマット\u0026カードスリーブ
　イラスト：きりさき
　サイズ：ラバーマット／約H34×W60cm
　　　　　カードスリーブ／約H9.2×W6.7cm（60枚入り)

・博衣こより直筆サイン入り「きりさき描き下ろしオリジナルカード」

※記念ボイスは付属致しません。

商品の説明

博衣こより 誕生日記念 2023 数量限定ver
博衣こより 誕生日記念2023 – hololive production official shop
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