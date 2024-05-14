博衣こより 誕生日記念 2023 数量限定ver - キャラクターグッズ

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◇誕生日記念フルセット数量限定ver.

〈商品説明〉

博衣こよりの誕生日を記念した数量限定のフルセット商品です。



◇記念グッズ

・キャンバスアート

イラスト：北田藻



・助手くん証明書

イラスト：北田藻



・ラバーマット\u0026カードスリーブ

イラスト：きりさき

サイズ：ラバーマット／約H34×W60cm

カードスリーブ／約H9.2×W6.7cm（60枚入り)



・博衣こより直筆サイン入り「きりさき描き下ろしオリジナルカード」



※記念ボイスは付属致しません。