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【希少】長野オリンピック ピンバッジ フランス France
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商品の詳細
ご覧いただきありがとうございます。
希少、入手困難品の品物となりますが、経年の為、多少の変色は傷がございます。
新品ではございませんので、写真をご覧の上、中古品であることをご理解の上、ご検討よろしくお願いします。
尚、箱はついておりません。写真撮影の際箱に入れて撮影しております
即購入ＯＫです！
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商品の説明
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