【希少】長野オリンピック ピンバッジ フランス France

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商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。



希少、入手困難品の品物となりますが、経年の為、多少の変色は傷がございます。

新品ではございませんので、写真をご覧の上、中古品であることをご理解の上、ご検討よろしくお願いします。



尚、箱はついておりません。写真撮影の際箱に入れて撮影しております



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