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各種キーホルダー　ストラップ　タグ　旗　砂時計　その他　38個セット

Gstoop

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各種キーホルダー　ストラップ　タグ　旗　砂時計　その他　38個セット
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商品の詳細

各種キーホルダー　ストラップ　タグ　旗　砂時計　その他　38個セット

各種キーホルダー23個8,750円
●ヨセミテ滝600円
●アメリカ10セント硬貨（メッキ剥がれ有）300円
●サンフランシスコ（ネーム刻印有）400円
●ベルリン500円
●香港400円
●ディズニーランドUSA　700円
●東京ディズニーランド400円
●弾丸700円
●エキスパンダー700円
●第55回全国高校ラグビーフットボール大会200円
●白山一里野200円
●金閣寺　コンパス付500円
●EXPO’90　花の万博　革製300円
●WonderfulKYOTO京都（傷や塗装の剥がれ有）100円
●天童　交通安全　鈴付将棋駒250円
●国宝松本城（コーティング欠け有）100円
●大宰府天満宮　鈴付学業御守400円
●開運地蔵　健康長寿　御守200円
●瀬戸大橋完成予想図　全国から夢の大橋瀬戸大橋ゆき400円
●金毘羅本堂　開運厄除　交通安全　コンパス付通行手形500円
●鳴門海峡　鈴付300円
●阿波おどり300円
●鳴門の渦潮　大鳴門橋　鈴付300円

ストラップ・タグ5個930円
●ローズオニールキューピーのダイエットヨガ　木のポーズ　ハートのポーズ　ストラップ2個500円
●王将　鈴付将棋駒ストラップ200円
●ニューバランス　ネームタグ200円
●アミューズトラベルタグ30円

旗2本
●日の丸、星条旗　2本セット　旗のサイズ10×15cm　棒の長さ27cm　600円

砂時計1個
●東京タワー砂時計　8.7×3.6×2.4cm（砂が固まり砂時計機能せず、歪みヒビ有）300円

その他7個730円
●つくば万博くるま館　缶バッジ500円
●金属製星付ガラス100円
●かたつむり迷路（表面溶け2か所有）20円
●どんぐりトトロ10円
●ゲームコイン　3枚100円

バラ売り可（合計1,500円以上で送料無料）

土産物
お土産
記念品
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国内旅行
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工芸品
おもちゃ
科学万博
日本国旗
アメリカ国旗
昭和レトロ

商品の説明

各種キーホルダー　ストラップ　タグ　旗　砂時計　その他　38個セット
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