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各種キーホルダー ストラップ タグ 旗 砂時計 その他 38個セット
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￥2310税込
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商品の詳細
各種キーホルダー ストラップ タグ 旗 砂時計 その他 38個セット
各種キーホルダー23個8,750円
●ヨセミテ滝600円
●アメリカ10セント硬貨（メッキ剥がれ有）300円
●サンフランシスコ（ネーム刻印有）400円
●ベルリン500円
●香港400円
●ディズニーランドUSA 700円
●東京ディズニーランド400円
●弾丸700円
●エキスパンダー700円
●第55回全国高校ラグビーフットボール大会200円
●白山一里野200円
●金閣寺 コンパス付500円
●EXPO’90 花の万博 革製300円
●WonderfulKYOTO京都（傷や塗装の剥がれ有）100円
●天童 交通安全 鈴付将棋駒250円
●国宝松本城（コーティング欠け有）100円
●大宰府天満宮 鈴付学業御守400円
●開運地蔵 健康長寿 御守200円
●瀬戸大橋完成予想図 全国から夢の大橋瀬戸大橋ゆき400円
●金毘羅本堂 開運厄除 交通安全 コンパス付通行手形500円
●鳴門海峡 鈴付300円
●阿波おどり300円
●鳴門の渦潮 大鳴門橋 鈴付300円
ストラップ・タグ5個930円
●ローズオニールキューピーのダイエットヨガ 木のポーズ ハートのポーズ ストラップ2個500円
●王将 鈴付将棋駒ストラップ200円
●ニューバランス ネームタグ200円
●アミューズトラベルタグ30円
旗2本
●日の丸、星条旗 2本セット 旗のサイズ10×15cm 棒の長さ27cm 600円
砂時計1個
●東京タワー砂時計 8.7×3.6×2.4cm（砂が固まり砂時計機能せず、歪みヒビ有）300円
その他7個730円
●つくば万博くるま館 缶バッジ500円
●金属製星付ガラス100円
●かたつむり迷路（表面溶け2か所有）20円
●どんぐりトトロ10円
●ゲームコイン 3枚100円
バラ売り可（合計1,500円以上で送料無料）
土産物
お土産
記念品
観光
国内旅行
海外旅行
キーリング
工芸品
おもちゃ
科学万博
日本国旗
アメリカ国旗
昭和レトロ
各種キーホルダー23個8,750円
●ヨセミテ滝600円
●アメリカ10セント硬貨（メッキ剥がれ有）300円
●サンフランシスコ（ネーム刻印有）400円
●ベルリン500円
●香港400円
●ディズニーランドUSA 700円
●東京ディズニーランド400円
●弾丸700円
●エキスパンダー700円
●第55回全国高校ラグビーフットボール大会200円
●白山一里野200円
●金閣寺 コンパス付500円
●EXPO’90 花の万博 革製300円
●WonderfulKYOTO京都（傷や塗装の剥がれ有）100円
●天童 交通安全 鈴付将棋駒250円
●国宝松本城（コーティング欠け有）100円
●大宰府天満宮 鈴付学業御守400円
●開運地蔵 健康長寿 御守200円
●瀬戸大橋完成予想図 全国から夢の大橋瀬戸大橋ゆき400円
●金毘羅本堂 開運厄除 交通安全 コンパス付通行手形500円
●鳴門海峡 鈴付300円
●阿波おどり300円
●鳴門の渦潮 大鳴門橋 鈴付300円
ストラップ・タグ5個930円
●ローズオニールキューピーのダイエットヨガ 木のポーズ ハートのポーズ ストラップ2個500円
●王将 鈴付将棋駒ストラップ200円
●ニューバランス ネームタグ200円
●アミューズトラベルタグ30円
旗2本
●日の丸、星条旗 2本セット 旗のサイズ10×15cm 棒の長さ27cm 600円
砂時計1個
●東京タワー砂時計 8.7×3.6×2.4cm（砂が固まり砂時計機能せず、歪みヒビ有）300円
その他7個730円
●つくば万博くるま館 缶バッジ500円
●金属製星付ガラス100円
●かたつむり迷路（表面溶け2か所有）20円
●どんぐりトトロ10円
●ゲームコイン 3枚100円
バラ売り可（合計1,500円以上で送料無料）
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おもちゃ
科学万博
日本国旗
アメリカ国旗
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商品の説明
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