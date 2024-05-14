商品の詳細

各種キーホルダー ストラップ タグ 旗 砂時計 その他 38個セット



各種キーホルダー23個8,750円

●ヨセミテ滝600円

●アメリカ10セント硬貨（メッキ剥がれ有）300円

●サンフランシスコ（ネーム刻印有）400円

●ベルリン500円

●香港400円

●ディズニーランドUSA 700円

●東京ディズニーランド400円

●弾丸700円

●エキスパンダー700円

●第55回全国高校ラグビーフットボール大会200円

●白山一里野200円

●金閣寺 コンパス付500円

●EXPO’90 花の万博 革製300円

●WonderfulKYOTO京都（傷や塗装の剥がれ有）100円

●天童 交通安全 鈴付将棋駒250円

●国宝松本城（コーティング欠け有）100円

●大宰府天満宮 鈴付学業御守400円

●開運地蔵 健康長寿 御守200円

●瀬戸大橋完成予想図 全国から夢の大橋瀬戸大橋ゆき400円

●金毘羅本堂 開運厄除 交通安全 コンパス付通行手形500円

●鳴門海峡 鈴付300円

●阿波おどり300円

●鳴門の渦潮 大鳴門橋 鈴付300円



ストラップ・タグ5個930円

●ローズオニールキューピーのダイエットヨガ 木のポーズ ハートのポーズ ストラップ2個500円

●王将 鈴付将棋駒ストラップ200円

●ニューバランス ネームタグ200円

●アミューズトラベルタグ30円



旗2本

●日の丸、星条旗 2本セット 旗のサイズ10×15cm 棒の長さ27cm 600円



砂時計1個

●東京タワー砂時計 8.7×3.6×2.4cm（砂が固まり砂時計機能せず、歪みヒビ有）300円



その他7個730円

●つくば万博くるま館 缶バッジ500円

●金属製星付ガラス100円

●かたつむり迷路（表面溶け2か所有）20円

●どんぐりトトロ10円

●ゲームコイン 3枚100円



バラ売り可（合計1,500円以上で送料無料）



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