  • ポケモンカードe　ライチュウ　1ED　キラ
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ポケモンカードe　ライチュウ　1ED　キラ

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ポケモンカードe　ライチュウ　1ED　キラ
ポケモンカードe　ライチュウ　1ED　キラ
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商品の詳細

ライチュウ　1stEDITION


スリーブ入り、防水、折れ防止にて
ネコポス発送させて頂きます。

目立つ傷などはありませんが、古いものですので多少の傷はあります。
比較的良品だと思いますが、見落としもあると思いますので、状態については画像をよくご確認下さい。

素人判断となります。ご了承下さい。

神経質な方、完璧を求める方はご購入ご遠慮下さい。
ご購入後の返品は一切受け付けておりません。


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1ED
1stEDITION
ポケカ

商品の説明

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