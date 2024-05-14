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ポケモンカードe ライチュウ 1ED キラ
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商品の詳細
ライチュウ 1stEDITION
スリーブ入り、防水、折れ防止にて
ネコポス発送させて頂きます。
目立つ傷などはありませんが、古いものですので多少の傷はあります。
比較的良品だと思いますが、見落としもあると思いますので、状態については画像をよくご確認下さい。
素人判断となります。ご了承下さい。
神経質な方、完璧を求める方はご購入ご遠慮下さい。
ご購入後の返品は一切受け付けておりません。
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1ED
1stEDITION
ポケカ
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商品の説明
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