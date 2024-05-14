ポケモンカードe　ライチュウ　1ED　キラ

商品の詳細

ライチュウ 1stEDITION





スリーブ入り、防水、折れ防止にて

ネコポス発送させて頂きます。



目立つ傷などはありませんが、古いものですので多少の傷はあります。

比較的良品だと思いますが、見落としもあると思いますので、状態については画像をよくご確認下さい。



素人判断となります。ご了承下さい。



神経質な方、完璧を求める方はご購入ご遠慮下さい。

ご購入後の返品は一切受け付けておりません。





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