ハンギョドン当たりくじ

商品の詳細

ハンギョドン当たりくじ12点セット



ルームライト

ポーチ×2

アクリルキーホルダー×2

マルチケース2種

トートバッグ2種

フェイスタオル2種

ラストワン賞

計12点



上位賞以外バラ売可能。



ラストワンは大きい為圧縮＋折りたたんでの発送になる可能性があります。

ご理解の程よろしくお願い致します。



即購入可能。24時間以内に発送。



素人保管の為神経質な方はご注意下さい。

【ペットなしタバコなし】