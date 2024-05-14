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メザスタ⭐️セット販売⭐️スーパースター付き

タカラトミーアーツ

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商品の詳細

ポケモンメザスタセット
メザスタトランクマスタークリアバージョン
ダイマックスバンドプラス
タグホルダーセットDXピカチュウバージョン
スターポケモンセット
キャラクター···コミック・アニメ・ゲーム
スーパースター5枚付き
ディアルガ、ラティオス、ラティアス、カメックス、ゼルネアス

商品の説明

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