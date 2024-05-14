ヒロアカ 原作 コレ缶 第7弾 未開封 ジャンフェス ジャンプ

商品の詳細

僕のヒーローアカデミア

ヒロアカ

コレクション缶バッジ

コレ缶

第7弾

未開封

ジャンプフェスタ

JF

18個セット







※新品、未使用です。外袋は付きません。

※素人保管ですので神経質な方はご遠慮ください。

※2枚目のラインナップからランダムででます。コンプリートセットではございません。





梱包方法

プチプチ1重→水濡れ防止→封筒





※値下げ不可×

※即購入可◯

※郵便窓口での発送ですので、土日祝日の発送が難しいのでご了承ください。