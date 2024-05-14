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ヒロアカ 原作 コレ缶 第7弾 未開封 ジャンフェス ジャンプ
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￥3168税込
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商品の詳細
僕のヒーローアカデミア
ヒロアカ
コレクション缶バッジ
コレ缶
第7弾
未開封
ジャンプフェスタ
JF
18個セット
※新品、未使用です。外袋は付きません。
※素人保管ですので神経質な方はご遠慮ください。
※2枚目のラインナップからランダムででます。コンプリートセットではございません。
梱包方法
プチプチ1重→水濡れ防止→封筒
※値下げ不可×
※即購入可◯
※郵便窓口での発送ですので、土日祝日の発送が難しいのでご了承ください。
ヒロアカ
コレクション缶バッジ
コレ缶
第7弾
未開封
ジャンプフェスタ
JF
18個セット
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商品の説明
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