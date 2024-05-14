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ヴィンテージスヌーピー　Determined コインバンク　２個セット

Ystoop

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ヴィンテージスヌーピー　Determined コインバンク　２個セット
ヴィンテージスヌーピー　Determined コインバンク　２個セット
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商品の詳細

ヴィンテージスヌーピー
Determined
陶器製　コインバンク　２個セット

アルファベットの方は、底蓋が固くなっています。
チェックの柄の方は、綺麗なお品です

サイズ　8cm×8cm×8cm

ヴィンテージ品にご理解くださいますようお願いいたします

商品の説明

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