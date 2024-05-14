最遊記RELOAD コラボHUB 猪八戒BIGアクリルスタンド

商品の詳細

最遊記25thEXHIBITION原画展記念コラボ

最遊記RELOADBLAST

最遊記×HUBコラボ

猪八戒

BIGアクリルスタンド



未開封新品



通販ではなく現地の店舗で購入したものです。

お譲りを迷っているため、高めに設定しております。



☆梱包

プチプチ緩衝材+水濡れ防止、メルカリ便で発送いたします。



☆外袋・外箱・OPP・スリーブ等の傷や汚れはチェックしておりません。



﻿☆自宅にて暗所保管しております。素人保管にご理解をお願い致します。



☆素人の検品ですので、見落としや目視で分からない劣化がある可能性がございます。

素人検品にご理解ご了承をお願い致します。

初期傷など細かいことが気になられるようでしたらご遠慮ください。



☆ご相談やご質問の最中でも、即購入された方が優先となりますのでご了承ください。（即購入不可商品を除きます）



最遊記原画展25th

最リロ リロブラ 峰倉かずや先生

25周年 コラボカフェ



グッズ種類···アクリルスタンド、アクスタ

特徴/販売方法···単品