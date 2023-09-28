【専用】にじさんじ　加賀美ハヤト　そのまんまグッズ　腕時計

商品の詳細

ご覧頂きありがとうこざいます。



◆◇にじさんじ◇◆

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にじさんじ 加賀美ハヤト

⚫︎そのまんまグッズ 腕時計

【新品 未使用】

・保護フィルム付き

・オリジナル専用ボックス

・取扱説明書兼保証書



即購入⭕️

お値下げ❌





写真撮影の為開封しました。

動作確認済み（2023.9/28）

ベルトも調整しておりません。

届いた状態のままで保管しています(。•̀ᴗ-)✧

グッズ整理のため出品になりました。



【商品仕様】

・ケース/裏蓋/竜頭/バンド：ステンレススチール

・風防：ミネラルガラス

・文字盤、針：真鍮

・時計本体サイズ：横38mm×縦45mm

・機械：MIYOTA6P29(日本製クォーツ)

・防水：日常生活用強化防水

・電池寿命：約2年

・腕周り適応サイズ：約13.0cm〜19.5cm

・その他：裏蓋シリアルナンバーあり





初期傷やスレ等がある場合もございますので

神経質な方はご遠慮ください。



メルカリにて発送予定です。