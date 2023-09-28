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【専用】にじさんじ 加賀美ハヤト そのまんまグッズ 腕時計
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商品の詳細
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◆◇にじさんじ◇◆
∗°＊⌒＊。∗°＊⌒＊。∗°＊⌒＊。∗°＊∗°
にじさんじ 加賀美ハヤト
⚫︎そのまんまグッズ 腕時計
【新品 未使用】
・保護フィルム付き
・オリジナル専用ボックス
・取扱説明書兼保証書
即購入⭕️
お値下げ❌
写真撮影の為開封しました。
動作確認済み（2023.9/28）
ベルトも調整しておりません。
届いた状態のままで保管しています(。•̀ᴗ-)✧
グッズ整理のため出品になりました。
【商品仕様】
・ケース/裏蓋/竜頭/バンド：ステンレススチール
・風防：ミネラルガラス
・文字盤、針：真鍮
・時計本体サイズ：横38mm×縦45mm
・機械：MIYOTA6P29(日本製クォーツ)
・防水：日常生活用強化防水
・電池寿命：約2年
・腕周り適応サイズ：約13.0cm〜19.5cm
・その他：裏蓋シリアルナンバーあり
初期傷やスレ等がある場合もございますので
神経質な方はご遠慮ください。
メルカリにて発送予定です。
◆◇にじさんじ◇◆
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にじさんじ 加賀美ハヤト
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・文字盤、針：真鍮
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・機械：MIYOTA6P29(日本製クォーツ)
・防水：日常生活用強化防水
・電池寿命：約2年
・腕周り適応サイズ：約13.0cm〜19.5cm
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商品の説明
にじさんじ 加賀美ハヤト そのまんまグッズ 腕時計 | labiela.com
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加賀美ハヤト 腕時計 そのまんまグッズ | labiela.com
加賀美ハヤト そのまんまグッズ 時計 にじさんじ-
そのまんまグッズ第1弾 | にじさんじオフィシャルストア
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