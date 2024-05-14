有村架純 直筆サイン付生写真②フラームジェクト

商品の詳細

有村架純直筆サイン付生写真②フラームジェクト



有村架純、藤原令子、小篠恵奈、野村麻純

直筆サイン入り生写真４枚セット



フラームジェクトイベントにて購入した物です



タレントジャンル（その他）···俳優



グッズ種別···写真