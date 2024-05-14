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フシギバナ sar 進化ライン　まとめ

Fstoop

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強化拡張パック151収録カード
フシギバナ　ex　sar
フシギソウ　ar
フシギダネ　ar

おまけ
フシギバナr

ボックスパックシングル···シングル

種類···ポケモンカード(ポケカ)

商品の説明

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