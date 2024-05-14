七瀬陸 ビジュアルタオル 10枚

利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

商品の詳細

アイナナ アイドリッシュ7

IDOLiSH7

ビジュアルタオル



BEGINNINGNEXT



七瀬陸



10枚セット



新品未開封

即購入◯

バラ売り×



※1枚だけエラー？みたいなのがあります(画像2)



獲得時から画像のように丸めてテープで固定してありました。



プライズ品の為、糸ほつれ等あるかもしれません

予めご了承ください





購入後、不要な分は売って頂いても大丈夫です！