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七瀬陸 ビジュアルタオル 10枚
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￥3492税込
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商品の詳細
アイナナ アイドリッシュ7
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ビジュアルタオル
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七瀬陸
10枚セット
新品未開封
即購入◯
バラ売り×
※1枚だけエラー？みたいなのがあります(画像2)
獲得時から画像のように丸めてテープで固定してありました。
プライズ品の為、糸ほつれ等あるかもしれません
予めご了承ください
購入後、不要な分は売って頂いても大丈夫です！
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商品の説明
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