鬼滅の刃 スタンド付きアクリルプレート namco ナムコ 時透無一郎 8個

商品の詳細

プライズ景品ですので神経質な方は御遠慮ください。

獲得後は袋に入れて暗所にて保管しておりました。





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合わせて購入する場合はコメントで教えていただければ専用でお作り致します。送料分も割引させていただきます。



アクリルスタンドアクリルフィギュア