商品の詳細

文豪ストレイドッグス 文スト

缶バッジ 太宰 中原 中也

名ゼリフ缶バッジ ミニ缶バッジ

虹色のゾウリムシだ！！



名ゼリフ缶バッジは希少かと思います。





缶バッジ7点 まとめて



プチプチで包んで発送いたします。



即購入可⭕️



プロフご一読ください。