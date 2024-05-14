アイナナ トウマ ペンラ

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アイドリッシュセブン

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ペンライト



狗丸トウマ



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普通郵便配送の場合、郵送事故の際は当方での負担は致しません。不安な方はメルカリ便への変更をお申し出ください。

1度人の手に渡ったものです。神経質な方は御遠慮ください。

画像や商品名に不明点、相違点ある場合はコメントにて購入前にご確認ください。

梱包は基本的にプチプチ1重〜1.5重

紙類は片面補強になります。

他希望ある場合は必ず事前にご連絡ください。