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英語 リーリエ Lillie TR チャンピオンシップ プロモ
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商品の詳細
ポケモンカード
言語:英語
レアリティ:SR
プロフィールは予めお読み下さい
正規品です
裏表ともに薄いスレが少しあります
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商品の説明
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