ポケモンカード　ガラルサンダーV SA

商品の詳細

ご閲覧いただきありがとうございます

商品の状態は写真を参考にお願い致します

質問等は購入前にお願い致します



あくまでも１度人の手に渡っており、写真では伝わりづらい細かな傷や初期傷がある場合もございますのでトラブル防止のためプレイ目的以外での購入はお控えください



クレーム、交換等は受け付けておりませんのでご了承ください



《発送について》

マグネットローダー、スリーブに入れて水濡れ・折れ防止の補強をして発送致します※折れ防止はノーマルカードで補強することが多いです



メルカリ便で設定されていない商品につきましてもプラス200円でメルカリ便に変更可能です



２つ以上の商品を購入される場合は同梱させていただきますので100円引きさせていただきます

ご希望の場合は購入前にメッセージによろしくお願い致します



プロフィール・商品説明納得の上で購入お願い致します



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