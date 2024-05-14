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ポケモンカード　ガラルサンダーV SA

Jterse

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ポケモンカード　ガラルサンダーV SA
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《発送について》
マグネットローダー、スリーブに入れて水濡れ・折れ防止の補強をして発送致します※折れ防止はノーマルカードで補強することが多いです

メルカリ便で設定されていない商品につきましてもプラス200円でメルカリ便に変更可能です

２つ以上の商品を購入される場合は同梱させていただきますので100円引きさせていただきます
ご希望の場合は購入前にメッセージによろしくお願い致します

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商品の説明

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