呪術廻戦　超美麗アクリルスタンド　ジャンプgiga winter 限定

商品の詳細

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呪術廻戦 ジャンプgigawinter202050個限定

超美麗アクリルスタンド



当選通知書無し



当選時のダンボール無し



こちら少しの間ケースの中に入れて飾っておりました。



アクリルスタンドの裏側の左上にキズがございます。その他にも細かいスレやキズ等もありますので、完品を求めておられる方はご遠慮ください。



突然、出品を取り下げる場合もございます。



素人保管の為、ご了承ください。



発送方法は宅急便にてご発送致します。



24時間以内の発送を心がけておりますのでよろしくお願いします。



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