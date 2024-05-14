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呪術廻戦 超美麗アクリルスタンド ジャンプgiga winter 限定
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￥8321税込
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商品の詳細
呪術廻戦 ジャンプgigawinter202050個限定
超美麗アクリルスタンド
当選通知書無し
当選時のダンボール無し
こちら少しの間ケースの中に入れて飾っておりました。
アクリルスタンドの裏側の左上にキズがございます。その他にも細かいスレやキズ等もありますので、完品を求めておられる方はご遠慮ください。
突然、出品を取り下げる場合もございます。
素人保管の為、ご了承ください。
発送方法は宅急便にてご発送致します。
24時間以内の発送を心がけておりますのでよろしくお願いします。
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商品の説明
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