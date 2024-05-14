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呪術廻戦　超美麗アクリルスタンド　ジャンプgiga winter 限定

シュウエイシャ

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クチコミ評価 5.873件）07
販売価格 ：

8321税込

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呪術廻戦　超美麗アクリルスタンド　ジャンプgiga winter 限定
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

数ある商品の中からご覧いただき誠にありがとうございます‼︎

呪術廻戦　ジャンプgigawinter202050個限定
超美麗アクリルスタンド

当選通知書無し

当選時のダンボール無し

こちら少しの間ケースの中に入れて飾っておりました。

アクリルスタンドの裏側の左上にキズがございます。その他にも細かいスレやキズ等もありますので、完品を求めておられる方はご遠慮ください。

突然、出品を取り下げる場合もございます。

素人保管の為、ご了承ください。

発送方法は宅急便にてご発送致します。

24時間以内の発送を心がけておりますのでよろしくお願いします。

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商品の説明

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