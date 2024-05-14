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【美品】パタゴニア ダウン 2T
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商品の詳細
◆ドライクリーニング済みです。撮影のために開封しました。
◆used品にご理解ある方のみ、お願いいたします。
◆サイズ：2T
◆首元サイズ表記タグにお名前シールを貼っていたため、少しベタつきがあります。
◆商品の状態は画像をご確認下さい。
◆汚れ・ほつれなどの見落としもあるかも知れません。
◆素人検品です。
◆神経質な方はご遠慮下さい。
◆梱包時の折ジワはご了承下さい。
※質問等ありましたらコメントお願いします！
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◆サイズ：2T
◆首元サイズ表記タグにお名前シールを貼っていたため、少しベタつきがあります。
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◆素人検品です。
◆神経質な方はご遠慮下さい。
◆梱包時の折ジワはご了承下さい。
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商品の説明
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