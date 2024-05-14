【美品】パタゴニア　ダウン　2T

商品の詳細

◆ドライクリーニング済みです。撮影のために開封しました。

◆used品にご理解ある方のみ、お願いいたします。

◆サイズ：2T

◆首元サイズ表記タグにお名前シールを貼っていたため、少しベタつきがあります。

◆商品の状態は画像をご確認下さい。

◆汚れ・ほつれなどの見落としもあるかも知れません。

◆素人検品です。

◆神経質な方はご遠慮下さい。

◆梱包時の折ジワはご了承下さい。



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