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ファミリア♡ニューエラ
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商品の詳細
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■サイズ たて約32㎝×よこ約43㎝
■素材
表 本体綿100％
皮革部分合成皮革
裏 本体ポリエステル65％
綿35％
ポケット綿100％
ご購入後の質問や苦情は一切受け付けておりませんので、ご理解の上ご購入ください。
※折りたたんで発送しますので、ご了承ください。
商品の説明
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