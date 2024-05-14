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ファミリア♡ニューエラ

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商品の詳細

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■サイズ　たて約32㎝×よこ約43㎝

■素材
表　本体綿100％
　　皮革部分合成皮革
裏　本体ポリエステル65％
　　綿35％
　　ポケット綿100％


ご購入後の質問や苦情は一切受け付けておりませんので、ご理解の上ご購入ください。

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商品の説明

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