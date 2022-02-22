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【新品タグ付き】アニエスベー　ボーダーTシャツ

アニエスベー

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【新品タグ付き】アニエスベー　ボーダーTシャツ
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商品の詳細

カラー···ブラック
柄・デザイン···ボーダー
素材···コットン

【ベビー用】
コットン素材のボーダーTシャツです。
伸縮性があり柔らかい生地のため、着心地がよいアイテム。
左胸のb.刺繍やネックラインと袖口の配色使いがポイントに。
ショルダー部分にはボタンが付き、着脱しやすくなっています。　

定価8,250円

商品の説明

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