【新品タグ付き】アニエスベー　ボーダーTシャツ

商品の詳細

カラー···ブラック

柄・デザイン···ボーダー

素材···コットン



【ベビー用】

コットン素材のボーダーTシャツです。

伸縮性があり柔らかい生地のため、着心地がよいアイテム。

左胸のb.刺繍やネックラインと袖口の配色使いがポイントに。

ショルダー部分にはボタンが付き、着脱しやすくなっています。



定価8,250円