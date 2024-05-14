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rady ちびrady Tシャツ ズボン 3点セット

レディー

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rady ちびrady Tシャツ ズボン 3点セット
rady ちびrady Tシャツ ズボン 3点セット
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

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radyちびradyTシャツズボン3点セット

【サイズ】
・シャンデリアTシャツ
ホワイト、90サイズ、綿100%
ロゴは刺繍です⭐︎
目立った汚れ傷、破れ等はございません。

・シャンデリアTシャツ
ブラック、100サイズ、綿100%
ロゴは刺繍です⭐︎
目立った汚れ傷、破れ等はございません。

・おしりRadyズボン
ブラック、綿100%
90サイズ（身長85〜95、胴囲43〜49）
ロゴは刺繍です⭐︎
目立った汚れ傷、破れ等はございません。

ショップ内のものとまとめてご購入大歓迎です♡
プロフ必読よろしくお願いします(´。•ᄉ•。`)


#ちびrady#rady#レディー
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
カラー···ブラック
素材···その他
季節感···春、夏、秋、冬

商品の説明

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