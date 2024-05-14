ファミリア　ナイロンバッグ　赤

商品の詳細

この度は、数ある中からこちらのお品物を見ていただきありがとうございます^_^



大人気のナイロンバッグです！

百貨店で購入後、2〜3回使用して、その後他のバッグばかり使っており、使用しないまま畳んで保管しておりました。



美品なうちにお譲りいたします！



畳んで配送しますので、ご了承下さい^_^