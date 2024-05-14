美品★トイストーリー バズライトイヤー コスプレ ディズニー 12〜18M

商品の詳細

DisguiseCostumesBuzzLightyearDeluxeCostume(Infant),12-18Months



11ヶ月73㎝の時に着せて、袖と裾が少し長いなという感じでした。息子の頭が大きめなので、紫の帽子はキツそうでした。自宅で1時間ほど着ただけです。

今年のハロウィンにぜひ！



※ハンガーは付きません。

※値下げ不可

※即購入大歓迎です。