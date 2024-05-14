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美品★トイストーリー バズライトイヤー コスプレ ディズニー 12〜18M
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商品の詳細
DisguiseCostumesBuzzLightyearDeluxeCostume(Infant),12-18Months
11ヶ月73㎝の時に着せて、袖と裾が少し長いなという感じでした。息子の頭が大きめなので、紫の帽子はキツそうでした。自宅で1時間ほど着ただけです。
今年のハロウィンにぜひ！
※ハンガーは付きません。
※値下げ不可
※即購入大歓迎です。
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商品の説明
バズライトイヤー コスプレ www.krzysztofbialy.com
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