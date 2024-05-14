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紀伊國屋　ファミリア　バッグ　紀ノ国屋

ファミリア

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商品の詳細

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〈サイズ〉
・たて約26cm×よこ（口巾）約32cm×マチ約10cm
・底巾約22cm
・持ち手全長約27.5cm

商品の説明

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