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【新品未使用セット】バーバリー
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商品の詳細
ご覧いただき有難うございます。
2021年3月7日に京都百貨店で購入しましたが、サイズアウトの為、出品致します(。•́︿•̀。)
よろしくお願いしますm(*__)m
※返品交換返金不可。
※お値下げは、ご遠慮くださいませ。
※カメラでの撮影のため、色の誤差はご了承下さい。
※自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。
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2021年3月7日に京都百貨店で購入しましたが、サイズアウトの為、出品致します(。•́︿•̀。)
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商品の説明
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