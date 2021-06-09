【新品未使用セット】バーバリー

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バーバリー

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商品の詳細

ご覧いただき有難うございます。

2021年3月7日に京都百貨店で購入しましたが、サイズアウトの為、出品致します(。•́︿•̀。)

よろしくお願いしますm(*__)m

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※お値下げは、ご遠慮くださいませ。
※カメラでの撮影のため、色の誤差はご了承下さい。
※自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。

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