セット売 ポロ ラルフ ローレン ベビー リバーシブル ダウン ベスト

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商品の詳細

☆☆セットで頂いたポロラルフローレンの

キャップも出品しています☆☆

☆☆キャップとセットで4000円です☆☆



一度着用程度で、美品です。



12Mで、秋の季節にぴったりな色合いです。



ご検討お願い致します。







季節感・特徴···春、秋



#ラルフローレン #ベスト #12M#リバーシブル