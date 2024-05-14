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セット売 ポロ ラルフ ローレン ベビー リバーシブル ダウン ベスト

ラルフローレン

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商品の詳細

☆☆セットで頂いたポロラルフローレンの
キャップも出品しています☆☆
☆☆キャップとセットで4000円です☆☆

一度着用程度で、美品です。

12Mで、秋の季節にぴったりな色合いです。

ご検討お願い致します。



季節感・特徴···春、秋

#ラルフローレン　#ベスト　#12M#リバーシブル

商品の説明

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