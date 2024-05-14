ファミリア　デニムバック

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ファミリア

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商品の詳細

2022年ファミちゃんバースデー特別企画商品

新品、未使用、タグ付きです。

メーカー:familiar
型番:780073
カラー:ブラック系
サイズ:たて約27cm×よこ約35cm×マチ約4cm
　　　　持ち手約29cm

折りたたんでの発送となります。
ご了承下さい。
よろしくお願い致します。

商品の説明

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