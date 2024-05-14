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ファミリア デニムバック
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商品の詳細
2022年ファミちゃんバースデー特別企画商品
新品、未使用、タグ付きです。
メーカー:familiar
型番:780073
カラー:ブラック系
サイズ:たて約27cm×よこ約35cm×マチ約4cm
持ち手約29cm
折りたたんでの発送となります。
ご了承下さい。
よろしくお願い致します。
新品、未使用、タグ付きです。
メーカー:familiar
型番:780073
カラー:ブラック系
サイズ:たて約27cm×よこ約35cm×マチ約4cm
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商品の説明
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