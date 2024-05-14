ファミリア　デニムバック

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商品の詳細

2022年ファミちゃんバースデー特別企画商品



新品、未使用、タグ付きです。



メーカー:familiar

型番:780073

カラー:ブラック系

サイズ:たて約27cm×よこ約35cm×マチ約4cm

持ち手約29cm



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ご了承下さい。

よろしくお願い致します。