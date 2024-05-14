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mikiHOUSE/ミキハウス ワッペン デニムジャケット size80 ボア
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商品の詳細
mikiHOUSE/ミキハウス
デニムジャケット デニムジャケットジャンバー ジャンパーアウター ワッペンGジャン オールドミキハウス レトロ ヴィンテージ
サイズ80
ワッペンがたくさん貼り付けてありとても可愛いです♡
中がボアになってるので暖か^^★
特に色褪せもなく綺麗ですが、デニムなので色褪せても味が出て、長くご着用頂けると思います♪
状態は良いですが、あくまでも中古自宅保管品です。使用感0をお求めの方、店舗で販売されているような極美品をお求めの方はご遠慮願います。
※圧縮して発送致します。
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商品の説明
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mikihouse Gジャン
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