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Hugmmu ベビーサークル 四角形 折りたたみ 120×120×66
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￥3325税込
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商品の詳細
2回だけ使用しました。
サイズが部屋に対して思ったより大きく使用しなくなったのでお譲りします。
使用感はほとんどありません。
#ベビーサークル
#ベビーサークル折りたたみ
#組み立て不要
商品の説明
ベビーサークル 折りたたみ式 マット付き 扉付き メッシュ Hugmuu ハグムー ベビー 簡単 洗える 洗えてたためる 省スペース 持ち運び ファスナー 屋内 屋外 コンパクト 折り畳み (Gray, 四角形)
ベビーサークル Hugmuu 正方形 120cm メッシュ ハイタイプ 扉付き プレイヤード 大きい 自立式 ベビーゲート ベビー フェンス サークル 洗濯可能 洗える 赤ちゃん 子供 (120cm) グレー
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