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【美品】soor ploom Ines Romper 2y92cm

Tshape

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【美品】soor ploom Ines Romper 2y92cm
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商品の詳細

✳︎soorploom✳︎
22ssの商品です。
2y92cm

一度短時間のみの着用になります。
目立つダメージなく美品だと思います(*´ー`*)


来年はサイズアウトしそうなので綺麗なうちに出品させていただきます。ギンガムチェックの生地より厚手でしっかりしている気がします(*´ー`*)


よろしくお願いします。


soorploom
calamel
calamellondon

商品の説明

【美品】soor ploom Ines Romper 2y92cm
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