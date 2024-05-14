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【美品】soor ploom Ines Romper 2y92cm
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￥4666税込
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商品の詳細
22ssの商品です。
2y92cm
一度短時間のみの着用になります。
目立つダメージなく美品だと思います(*´ー`*)
来年はサイズアウトしそうなので綺麗なうちに出品させていただきます。ギンガムチェックの生地より厚手でしっかりしている気がします(*´ー`*)
よろしくお願いします。
soorploom
calamel
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商品の説明
SOOR PLOOM Ines Romper / Stripe - LILY SOURIRE 子供服セレクトショップ
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SOOR PLOOM 】Ines Romper, Stripe 5y,7y | MIK & CO
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