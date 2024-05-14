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☆Bonpoint☆2A（85）キッズ トップス ボーダー ロンT 2歳 新品
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￥2212税込
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商品の詳細
ボンポワンの可愛いトップスです！男の子も女の子にも着やすく、普段使いにとても良さそうです♪
数量限定、貴重です！！
☆Bonpoint‥フランスのパリを拠点に、ヨーロッパ、世界中のセレブから愛されている老舗の子供服ブランドで、高品質の素材とシンプルな中にもディテールまでこだわった作りが人気です。
サイズ:2A（2歳、85程度）
カラー:藍色、ボーダー
☆新品、タグ付き
☆簡易包装、ゆうパケットポストで送ります。
袖丈...長袖
柄・デザイン...ボーダー
商品の説明
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