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ボンポワン

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2212税込

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商品の詳細

♪Bonpoint（ボンポワン）♪　TEE-SHIRTRAYE

ボンポワンの可愛いトップスです！男の子も女の子にも着やすく、普段使いにとても良さそうです♪
数量限定、貴重です！！


☆Bonpoint‥フランスのパリを拠点に、ヨーロッパ、世界中のセレブから愛されている老舗の子供服ブランドで、高品質の素材とシンプルな中にもディテールまでこだわった作りが人気です。

サイズ:2A（2歳、85程度）
カラー:藍色、ボーダー

☆新品、タグ付き

☆簡易包装、ゆうパケットポストで送ります。
袖丈...長袖

柄・デザイン...ボーダー

商品の説明

☆Bonpoint☆2A（85）キッズ　トップス　ボーダー　ロンT　2歳　新品
2023年最新】ボンポワン/未分類/トップスの人気アイテム - メルカリ

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