☆Bonpoint☆2A（85）キッズ　トップス　ボーダー　ロンT　2歳　新品

商品の詳細

♪Bonpoint（ボンポワン）♪ TEE-SHIRTRAYE



ボンポワンの可愛いトップスです！男の子も女の子にも着やすく、普段使いにとても良さそうです♪

数量限定、貴重です！！





☆Bonpoint‥フランスのパリを拠点に、ヨーロッパ、世界中のセレブから愛されている老舗の子供服ブランドで、高品質の素材とシンプルな中にもディテールまでこだわった作りが人気です。



サイズ:2A（2歳、85程度）

カラー:藍色、ボーダー



☆新品、タグ付き



☆簡易包装、ゆうパケットポストで送ります。

袖丈...長袖



柄・デザイン...ボーダー