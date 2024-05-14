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タグ付き プチバトー 中綿入りコットンロンパース 74cm
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商品の詳細
柄・デザイン···無地
カラー···ホワイト
新品、未使用品です。
12000円ほどで購入しました。
お出かけ時に、重宝します。
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商品の説明
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