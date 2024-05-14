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タグ付き　プチバトー　中綿入りコットンロンパース　74cm

プチバトー

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タグ付き　プチバトー　中綿入りコットンロンパース　74cm
タグ付き　プチバトー　中綿入りコットンロンパース　74cm
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商品の詳細

柄・デザイン···無地

カラー···ホワイト

新品、未使用品です。
12000円ほどで購入しました。
お出かけ時に、重宝します。

商品の説明

タグ付き プチバトー 中綿入りコットンロンパース 74cm-
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