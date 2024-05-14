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babygap ブラナンベア キルティングパーカー
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商品の詳細
サイズ80(12-18months)
いただきもので可愛いのですがサイズが合わなさそうなので出品しました。
袖口とフード裏地にもプリントがされていて可愛いです。
男女問わず可愛いく着れると思います。
定価6990円
お値引き不可。
いただきもので可愛いのですがサイズが合わなさそうなので出品しました。
袖口とフード裏地にもプリントがされていて可愛いです。
男女問わず可愛いく着れると思います。
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商品の説明
ブラナンベア キルティングパーカー (ベビー)
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