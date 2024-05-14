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バーバリー キッズ ベビー ポンチョ リバーシブル ノバチェック クマ 80

バーバリーロンドン

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商品の詳細

柄・デザイン···チェック
カラー···ホワイト、白、ブラウン
素材···コットン
季節感・特徴···春、秋、冬

■ブランド■
BurberryLondon
バーバリーロンドン


■サイズ■
表記サイズ：なし
着　　　丈：35cm
ポケット数：0
※素人採寸です


■品質■
表地面　毛　　　　55%
　　　　アクリル　45%
柄面　　綿　　　　100%


■記名■
なし


白地とノバチェック柄のリバーシブルのポンチョです。
可愛いクマのぬいぐるみ付きです。
サイズ表記はありませんが、ベビーから4歳くらいまで着用いただけると思います。長期間お使いいただけて便利です。
フードのポンポンはボタンで取り外し可能です。

白地のボタン付近に汚れあります。
（写真16枚目参照　○で囲んでいます）

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商品の説明

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