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バーバリー キッズ ベビー ポンチョ リバーシブル ノバチェック クマ 80
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￥2120税込
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商品の詳細
カラー···ホワイト、白、ブラウン
素材···コットン
季節感・特徴···春、秋、冬
■ブランド■
BurberryLondon
バーバリーロンドン
■サイズ■
表記サイズ：なし
着 丈：35cm
ポケット数：0
※素人採寸です
■品質■
表地面 毛 55%
アクリル 45%
柄面 綿 100%
■記名■
なし
白地とノバチェック柄のリバーシブルのポンチョです。
可愛いクマのぬいぐるみ付きです。
サイズ表記はありませんが、ベビーから4歳くらいまで着用いただけると思います。長期間お使いいただけて便利です。
フードのポンポンはボタンで取り外し可能です。
白地のボタン付近に汚れあります。
（写真16枚目参照 ○で囲んでいます）
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商品の説明
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