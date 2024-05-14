バーバリー キッズ ベビー ポンチョ リバーシブル ノバチェック クマ 80

商品の詳細

柄・デザイン···チェック

カラー···ホワイト、白、ブラウン

素材···コットン

季節感・特徴···春、秋、冬



■ブランド■

BurberryLondon

バーバリーロンドン





■サイズ■

表記サイズ：なし

着 丈：35cm

ポケット数：0

※素人採寸です





■品質■

表地面 毛 55%

アクリル 45%

柄面 綿 100%





■記名■

なし





白地とノバチェック柄のリバーシブルのポンチョです。

可愛いクマのぬいぐるみ付きです。

サイズ表記はありませんが、ベビーから4歳くらいまで着用いただけると思います。長期間お使いいただけて便利です。

フードのポンポンはボタンで取り外し可能です。



白地のボタン付近に汚れあります。

（写真16枚目参照 ○で囲んでいます）



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