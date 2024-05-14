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ポロ ベア コットン カバーオール 6M(70サイズ)
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￥1505税込
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商品の詳細
PoloベアとRLのロゴを全体にプリントした
可愛らしいカバーオールです♡
頂きものですが、着用機会がなかったため
出品いたします。
新品未使用、タグ付き。
試着もしていません。
・洗濯機洗い可
・クルーネック
・スナップフロント
・長袖
・足付きのシルエット
コットン100%
70サイズ
定価11,000円(公式)
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ポロラルフローレン
ベアカバーオール
ロンパース
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商品の説明
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