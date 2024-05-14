  • ポロ ベア コットン カバーオール　6M(70サイズ)
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ポロ ベア コットン カバーオール　6M(70サイズ)
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ポロ ベア コットン カバーオール　6M(70サイズ)

ポロラルフローレン

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1505税込

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ポロ ベア コットン カバーオール　6M(70サイズ)
ポロ ベア コットン カバーオール　6M(70サイズ)
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

PoloベアとRLのロゴを全体にプリントした
可愛らしいカバーオールです♡

頂きものですが、着用機会がなかったため
出品いたします。
新品未使用、タグ付き。
試着もしていません。

・洗濯機洗い可
・クルーネック
・スナップフロント
・長袖
・足付きのシルエット

コットン100%
70サイズ
定価11,000円(公式)

ラルフローレン
ポロラルフローレン
ベアカバーオール
ロンパース
ベビー服

商品の説明

Polo ベア コットン カバーオール
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