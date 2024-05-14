ポロ ベア コットン カバーオール　6M(70サイズ)

商品の詳細

PoloベアとRLのロゴを全体にプリントした

可愛らしいカバーオールです♡



頂きものですが、着用機会がなかったため

出品いたします。

新品未使用、タグ付き。

試着もしていません。



・洗濯機洗い可

・クルーネック

・スナップフロント

・長袖

・足付きのシルエット



コットン100%

70サイズ

定価11,000円(公式)



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