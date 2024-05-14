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ラルフローレン　コート

ラルフローレン

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商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。
ラルフローレンのコートです。
サイズ24M（85〜90）
アウトレットにて10000円ほどで購入後、室内での試着のみですが、タグはありません。

自宅保管であることをご理解の上、ご検討お願いいたします。

圧縮するかコンパクトに折りたたんでの発送になります。

商品の説明

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