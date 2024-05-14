【タッチパッチさま専用⠀】日本育児スマートゲイトII ミルキー\u0026ワイドパネル M

商品の詳細

日本育児 スマートゲイトIIミルキー

専用ワイドパネルMミルキー



セットでの販売です。

(別売りは検討しておりません)



備品は写真を参考にお願い致します。(説明書を見る限りでは揃っています。問題なく使用していました。)



3年半ほど使用しましたがまだまだ使用できるので出品致します。掃除＆アルコール消毒済みです。

素人検品、自宅保管のため、中古品にご理解頂ける方の購入を希望致します。



［発送方法］

それぞれ専用ダンボールに入れ、2箱をくっ付けて発送致します。外箱に伝票を貼り付けて発送致しますのでご了承ください。

北海道、沖縄、その他離島などの発送は対象外でお願い致します。





日本育児

スマートゲートⅡ

スマートゲート

ワイドパネルM

ベビーフェンス

ミルキー