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【タッチパッチさま専用⠀】日本育児スマートゲイトII ミルキー\u0026ワイドパネル M
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￥3320税込
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商品の詳細
専用ワイドパネルMミルキー
セットでの販売です。
(別売りは検討しておりません)
備品は写真を参考にお願い致します。(説明書を見る限りでは揃っています。問題なく使用していました。)
3年半ほど使用しましたがまだまだ使用できるので出品致します。掃除＆アルコール消毒済みです。
素人検品、自宅保管のため、中古品にご理解頂ける方の購入を希望致します。
［発送方法］
それぞれ専用ダンボールに入れ、2箱をくっ付けて発送致します。外箱に伝票を貼り付けて発送致しますのでご了承ください。
北海道、沖縄、その他離島などの発送は対象外でお願い致します。
日本育児
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ワイドパネルM
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ミルキー
商品の説明
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