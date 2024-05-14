ジェラートピケ ベビー ベア くま ニット プルオーバー

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商品の詳細

タグ付き新品未使用です☆

サイズは80(80-90)になります。



購入していたのですが、サイズアウトなので

出品させて頂きます。



なお他でも出品していますので、いきなり削除する

場合もありますがご了承下さい！