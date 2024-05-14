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ジェラートピケ ベビー ベア くま ニット プルオーバー
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商品の詳細
タグ付き新品未使用です☆
サイズは80(80-90)になります。
購入していたのですが、サイズアウトなので
出品させて頂きます。
なお他でも出品していますので、いきなり削除する
場合もありますがご了承下さい！
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商品の説明
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