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エンジェルブルー Angel Blue 3wayバッグ
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商品の詳細
ご覧いただき有難うございます✿Ü
エンジェルブルー AngelBlue3wayバッグ
約（縦28横37マチ9）cm
ポケット…前面に一つ、中に一つ、背面に一つの計 三つ
・新品未使用（タグあり）
現在はもう売っていないので、希少です。
平成レトロビンテージレア
#AngelBlue#エンジェルブルー#3wayバッグ#中村くん#レア#リュック#手持ちバッグ#ショルダーバッグ
素材···ナイロン
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商品の説明
エンジェルブルー 3wayバッグ
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