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エンジェルブルー　Angel Blue 3wayバッグ

エンジェルブルー

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エンジェルブルー　Angel Blue 3wayバッグ
エンジェルブルー　Angel Blue 3wayバッグ
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

ご覧いただき有難うございます✿Ü

エンジェルブルー　AngelBlue3wayバッグ

約（縦28横37マチ9）cm

ポケット…前面に一つ、中に一つ、背面に一つの計　三つ

・新品未使用（タグあり）

現在はもう売っていないので、希少です。

平成レトロビンテージレア

#AngelBlue#エンジェルブルー#3wayバッグ#中村くん#レア#リュック#手持ちバッグ#ショルダーバッグ

素材···ナイロン

商品の説明

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