エンジェルブルー　Angel Blue 3wayバッグ

商品の詳細

ご覧いただき有難うございます✿Ü



エンジェルブルー AngelBlue3wayバッグ



約（縦28横37マチ9）cm



ポケット…前面に一つ、中に一つ、背面に一つの計 三つ



・新品未使用（タグあり）



現在はもう売っていないので、希少です。



平成レトロビンテージレア



#AngelBlue#エンジェルブルー#3wayバッグ#中村くん#レア#リュック#手持ちバッグ#ショルダーバッグ



素材···ナイロン