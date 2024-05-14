- 当日発送
- 送料無料
【新品未使用タグ付】大人気！ミキハウス Pコート マント ポンチョ ネイビー
- 販売価格 ：
-
￥2014税込
- 獲得ポイント ：
- 90ポイント
サイズ
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
ミキハウスのポンチョです。
新品未使用のタグ付です。お祝いにいただきましたが、使わずにサイズアウトしてしまい、自宅保管しておりました。
色•・・ネイビー・紺色
内側・・・グリーンのチェック柄
男の子、女の子どちらでも使用頂けます☆
サイズ・・・70-90
新生児〜2.3歳まで使えるかと思います
定価14300円。
タグ付きですので、プレゼントとしても利用頂けます。
箱が必要なければ値下げさせていただきます。
柄・デザイン...無地
素材...ポリエステル
季節感・特徴...秋,冬
新品未使用のタグ付です。お祝いにいただきましたが、使わずにサイズアウトしてしまい、自宅保管しておりました。
色•・・ネイビー・紺色
内側・・・グリーンのチェック柄
男の子、女の子どちらでも使用頂けます☆
サイズ・・・70-90
新生児〜2.3歳まで使えるかと思います
定価14300円。
タグ付きですので、プレゼントとしても利用頂けます。
箱が必要なければ値下げさせていただきます。
柄・デザイン...無地
素材...ポリエステル
季節感・特徴...秋,冬
商品の説明
【新品未使用タグ付】大人気！ミキハウス Pコート マント ポンチョ ネイビー
【新品未使用タグ付】大人気！ミキハウス Pコート マント ポンチョ ネイビー
【新品未使用タグ付】大人気！ミキハウス Pコート マント ポンチョ ネイビー
【新品未使用タグ付】大人気！ミキハウス Pコート マント ポンチョ ネイビー
【新品未使用タグ付】大人気！ミキハウス Pコート マント ポンチョ ネイビー
【新品未使用タグ付】大人気！ミキハウス Pコート マント ポンチョ ネイビー
【新品未使用タグ付】大人気！ミキハウス Pコート マント ポンチョ ネイビー
【新品未使用タグ付】大人気！ミキハウス Pコート マント ポンチョ ネイビー
【新品未使用タグ付】大人気！ミキハウス Pコート マント ポンチョ ネイビー
【新品未使用タグ付】大人気！ミキハウス Pコート マント ポンチョ ネイビー
【新品未使用タグ付】大人気！ミキハウス Pコート マント ポンチョ ネイビー
【新品未使用タグ付】大人気！ミキハウス Pコート マント ポンチョ ネイビー
【新品未使用タグ付】大人気！ミキハウス Pコート マント ポンチョ ネイビー
【新品未使用タグ付】大人気！ミキハウス Pコート マント ポンチョ ネイビー
ベビー・キッズ・ベビー服(男女兼用) ~95cm・アウターのデイリーランキング
-
-
-
-
3
soor ploom ショートオール
その他
￥4,100
-
-
この商品を見ている人におすすめ
-
-
マフラー・排気系
￥17,200
-
国内自動車本体
￥46,980
-
国内自動車本体
￥61,000
-
カウル、フェンダー、外装
￥1,892
-
カウル、フェンダー、外装
￥2,590
-