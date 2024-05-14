【新品未使用タグ付】大人気！ミキハウス Pコート　マント　ポンチョ　ネイビー

商品の詳細

ミキハウスのポンチョです。

新品未使用のタグ付です。お祝いにいただきましたが、使わずにサイズアウトしてしまい、自宅保管しておりました。

色•・・ネイビー・紺色

内側・・・グリーンのチェック柄

男の子、女の子どちらでも使用頂けます☆



サイズ・・・70-90

新生児〜2.3歳まで使えるかと思います





定価14300円。

タグ付きですので、プレゼントとしても利用頂けます。

箱が必要なければ値下げさせていただきます。



柄・デザイン...無地

素材...ポリエステル

季節感・特徴...秋,冬