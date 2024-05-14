  • 【新品未使用タグ付】大人気！ミキハウス Pコート　マント　ポンチョ　ネイビー
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【新品未使用タグ付】大人気！ミキハウス Pコート　マント　ポンチョ　ネイビー

ミキハウス

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2014税込

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【新品未使用タグ付】大人気！ミキハウス Pコート　マント　ポンチョ　ネイビー
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

ミキハウスのポンチョです。
新品未使用のタグ付です。お祝いにいただきましたが、使わずにサイズアウトしてしまい、自宅保管しておりました。
色•・・ネイビー・紺色
内側・・・グリーンのチェック柄
男の子、女の子どちらでも使用頂けます☆

サイズ・・・70-90
新生児〜2.3歳まで使えるかと思います


定価14300円。
タグ付きですので、プレゼントとしても利用頂けます。
箱が必要なければ値下げさせていただきます。

柄・デザイン...無地
素材...ポリエステル
季節感・特徴...秋,冬

商品の説明

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