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ベビービョルン　バウンサー　ブリスエアー　アンスラサイト

ベビービョルン

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5280税込

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ベビービョルン　バウンサー　ブリスエアー　アンスラサイト
ベビービョルン　バウンサー　ブリスエアー　アンスラサイト
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

ベビービョルン　メッシュ素材のバウンサーです。
カラー:アンスラサイト(黒に近いグレー)

傾きは3段階で調節可能です。

そんなに使用しなかったため目立つ汚れ等はありませんが、中古品になります。

定価27,500円
生後1ヶ月〜24か月頃まで使用可能です。
最大体重…13kg

箱、収納ケース、取扱説明書などはなく、本体のみになります。

商品の説明

ベビービョルン　バウンサー　ブリスエアー　アンスラサイト
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