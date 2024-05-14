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ベビービョルン バウンサー ブリスエアー アンスラサイト
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￥5280税込
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商品の詳細
ベビービョルン メッシュ素材のバウンサーです。
カラー:アンスラサイト(黒に近いグレー)
傾きは3段階で調節可能です。
そんなに使用しなかったため目立つ汚れ等はありませんが、中古品になります。
定価27,500円
生後1ヶ月〜24か月頃まで使用可能です。
最大体重…13kg
箱、収納ケース、取扱説明書などはなく、本体のみになります。
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傾きは3段階で調節可能です。
そんなに使用しなかったため目立つ汚れ等はありませんが、中古品になります。
定価27,500円
生後1ヶ月〜24か月頃まで使用可能です。
最大体重…13kg
箱、収納ケース、取扱説明書などはなく、本体のみになります。
商品の説明
バウンサーBliss Air / ブリス エアー アンスラサイト №80209 | ベビー ...
ベビービョルン バウンサーブリス エアー(アンスラサイト)【送料無料】
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