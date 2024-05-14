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新品★ TAMAMONO★シルク100%ベビースパッツ
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￥1512税込
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商品の詳細
柄・デザイン···無地
素材···シルク
TAMAMONOのシルク100%ベビースパッツです。
出産祝いで頂きましたが、着る前にサイズアウトしました。
開封もしておらず、新品です。
サイズ60〜70
定価 4,800円
他にも、TAMAMONOの肌着出品しています。
素材···シルク
TAMAMONOのシルク100%ベビースパッツです。
出産祝いで頂きましたが、着る前にサイズアウトしました。
開封もしておらず、新品です。
サイズ60〜70
定価 4,800円
他にも、TAMAMONOの肌着出品しています。
商品の説明
シルク100％新生児コンビ肌着 – 株式会社エレグランス
シルク100%ベビースパッツ – 株式会社エレグランス
シルク100%ベビースパッツ – 株式会社エレグランス
シルク100%ベビースパッツ – 株式会社エレグランス
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