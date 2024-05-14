新品★ TAMAMONO★シルク100%ベビースパッツ

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商品の詳細

柄・デザイン···無地



素材···シルク



TAMAMONOのシルク100%ベビースパッツです。

出産祝いで頂きましたが、着る前にサイズアウトしました。

開封もしておらず、新品です。

サイズ60〜70

定価 4,800円

他にも、TAMAMONOの肌着出品しています。