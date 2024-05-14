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新品★ TAMAMONO★シルク100%ベビースパッツ

Kshape

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新品★ TAMAMONO★シルク100%ベビースパッツ
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

柄・デザイン···無地

素材···シルク

TAMAMONOのシルク100%ベビースパッツです。
出産祝いで頂きましたが、着る前にサイズアウトしました。
開封もしておらず、新品です。
サイズ60〜70
定価　4,800円
他にも、TAMAMONOの肌着出品しています。

商品の説明

シルク100％新生児コンビ肌着 – 株式会社エレグランス
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シルク100%ベビースパッツ – 株式会社エレグランス
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