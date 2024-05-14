センスオブワンダー 90cm アウター

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商品の詳細

渋谷東急で購入したセンスオブワンダーの90センチアウターです。

真冬でも安心のダウンです。



定価1万円以上したと思います。



子供が着用したものとご理解の上ご検討ください。



カラー...グレー



季節感・特徴...冬