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センスオブワンダー 90cm アウター
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商品の詳細
渋谷東急で購入したセンスオブワンダーの90センチアウターです。
真冬でも安心のダウンです。
定価1万円以上したと思います。
子供が着用したものとご理解の上ご検討ください。
カラー...グレー
季節感・特徴...冬
真冬でも安心のダウンです。
定価1万円以上したと思います。
子供が着用したものとご理解の上ご検討ください。
カラー...グレー
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商品の説明
SENSE OF WONDER センスオブワンダー リバティ 蓄熱綿使用 ブルゾン コート アウター ジャンパー 90－130cm ココア ピンク - ベビー＆子供服 ギフト Rorty ローティ
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