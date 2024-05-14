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センスオブワンダー 90cm アウター

センスオブワンダー

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センスオブワンダー 90cm アウター
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商品の詳細

渋谷東急で購入したセンスオブワンダーの90センチアウターです。
真冬でも安心のダウンです。

定価1万円以上したと思います。

子供が着用したものとご理解の上ご検討ください。

カラー...グレー

季節感・特徴...冬

商品の説明

センスオブワンダー 90cm アウター
SENSE OF WONDER　センスオブワンダー　リバティ　蓄熱綿使用 ブルゾン　コート　アウター　ジャンパー　90－130cm　ココア　ピンク - ベビー＆子供服　ギフト　Rorty　ローティ
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