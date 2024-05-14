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オシュコシュ Oshkosh パーカー青系 ジャケット スウェット サイズ12M
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￥2340税込
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商品の詳細
アメリカの洋服ブランド、オシュコシュのベビー用パーカーです。スウェット生地で柔らかく着脱させやすいので、秋冬の上着にぴったりです。
現地で購入したタグ付き新品になります。
他にもアメリカグッズを出品していますので、まとめ買いご希望の方はご相談ください。送料分をお安くできる場合があります。
カラー···ブルー
柄・デザイン···無地、プリント（ロゴなど）
素材···コットン
現地で購入したタグ付き新品になります。
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カラー···ブルー
柄・デザイン···無地、プリント（ロゴなど）
素材···コットン
商品の説明
オシュコシュ Oshkosh パーカー青系 ジャケット スウェット サイズ12M | フリマアプリ ラクマ
オシュコシュ Oshkosh パーカー青系 ジャケット スウェット サイズ12M
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