オシュコシュ Oshkosh パーカー青系 ジャケット スウェット サイズ12M ...

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商品の詳細

アメリカの洋服ブランド、オシュコシュのベビー用パーカーです。スウェット生地で柔らかく着脱させやすいので、秋冬の上着にぴったりです。

現地で購入したタグ付き新品になります。



他にもアメリカグッズを出品していますので、まとめ買いご希望の方はご相談ください。送料分をお安くできる場合があります。



カラー···ブルー



柄・デザイン···無地、プリント（ロゴなど）



素材···コットン