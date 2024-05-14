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オシュコシュ　Oshkosh パーカー青系　ジャケット　スウェット　サイズ12M

オシュコシュビゴッシュ

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2340税込

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オシュコシュ　Oshkosh パーカー青系　ジャケット　スウェット　サイズ12M
オシュコシュ　Oshkosh パーカー青系　ジャケット　スウェット　サイズ12M
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

アメリカの洋服ブランド、オシュコシュのベビー用パーカーです。スウェット生地で柔らかく着脱させやすいので、秋冬の上着にぴったりです。
現地で購入したタグ付き新品になります。

他にもアメリカグッズを出品していますので、まとめ買いご希望の方はご相談ください。送料分をお安くできる場合があります。

カラー···ブルー

柄・デザイン···無地、プリント（ロゴなど）

素材···コットン

商品の説明

オシュコシュ　Oshkosh パーカー青系　ジャケット　スウェット　サイズ12M
オシュコシュ　Oshkosh パーカー青系　ジャケット　スウェット　サイズ12M | フリマアプリ ラクマ
オシュコシュ　Oshkosh パーカー青系　ジャケット　スウェット　サイズ12M
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