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hugmuu ベビーサークル200×180

Ushape

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hugmuu ベビーサークル200×180
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商品の詳細

一度組み立てて丸1日使用しましたが、
思っていたより大きかったため出品いたします。


\u003c商品概要\u003e
商品名:ベビーサークルHugmuu200cm×180cm
特徴:メッシュ大型ハイタイプ扉付きプレイヤード大きい自立式ベビーゲートベビーフェンスサークル滑り止め洗濯可能洗える赤ちゃん子供
サイズ:200cm×180cm

商品の説明

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