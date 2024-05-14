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メゾピアノジュニア リボン持ち手ミニリュック

メゾピアノジュニア

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メゾピアノジュニア リボン持ち手ミニリュック
メゾピアノジュニア リボン持ち手ミニリュック
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商品の詳細

持つだけで女子力が上がりそうな可愛らしいミニリュックです。一見定番のルックスですが、持ち手のリボンがみんなと被らないお気に入りポイント♪フェイクレザーの上品な風合いにキラキラ輝くビジューがおすましライクな雰囲気を加速させます。収納部分の生地にもこだわり、おしゃれ気分が上がりそうです。



色 ピンク

サイズ　H×W×D24×21.5×12.5

新品未使用タグつき

定価　12980円


⭐黒のバックは参考画像です。




メゾピアノ
ナルミヤインターナショナル
プティマイン
アナスイミニ
リボン

商品の説明

メゾピアノジュニア リボン持ち手ミニリュック
mezzo piano Junior（メゾピアノジュニア）の「リボン持ち手ミニ ...

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