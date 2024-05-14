メゾピアノジュニア リボン持ち手ミニリュック

商品の詳細

持つだけで女子力が上がりそうな可愛らしいミニリュックです。一見定番のルックスですが、持ち手のリボンがみんなと被らないお気に入りポイント♪フェイクレザーの上品な風合いにキラキラ輝くビジューがおすましライクな雰囲気を加速させます。収納部分の生地にもこだわり、おしゃれ気分が上がりそうです。







色 ピンク



サイズ H×W×D24×21.5×12.5



新品未使用タグつき



定価 12980円





⭐黒のバックは参考画像です。









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